Президент Комітету регіонів ЄС: Україна має репутацію корупційної країни

Президент Комітету регіонів Європейського Союзу Люк Ван ден БРАНДЕ вважає, що Україна має репутацію країни з високим рівнем корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Ван ден БРАНДЕ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Існує проблема репутації. Кажуть, що в цій країні, і конкретно - в Криму, існує високий рівень корупції», - сказав президент Комітету ЄС.

«Я не можу сказати, що ситуація з корупцією в Україні поліпшується... Ситуація ускладнюється», - зазначив він.

«Мені буде дуже складно переконати Німеччину, Іспанію, Великобританію та інші країни Євросоюзу співробітничати з Кримом, якщо Україна і Крим мають таку репутація, і ми насправді бачимо, що корупція існує», - зазначив Л.Ван ден БРАНДЕ.

При цьому він підкреслив, Крим і країни ЄС мають співробітничати. «У Криму і України дуже великий потенціал», - сказав Л.Ван ден БРАНДЕ.

Зі свого боку голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА зазначив, що корупція - це не та проблема, яку можна вирішити за один день. «Це та проблема, яку можна вирішувати поступово, адже вона пов`язана з багатьма аспектами - це і традиції країни, її культура, організації та інститути, які представлені в цій країні, і відсутність належного законодавства», - сказав він.

Голова українського представництва Єврокомісії зазначив, що боротися з корупцією мають не лише органи та інститути, а й громадяни. «Головна відповідальність лежить на плечах самих громадян, адже вони можуть вирішувати для себе: чи будуть вони уникати корупції чи навпаки її заохочуватимуть. Чим більше дій буде з боку самих громадян, тим меншим буде рівень корупції в країні», - зазначив він.

Разом з тим президент Комітету регіонів Євросоюзу не виключив, що колись Україна стане членом ЄС.

«Утім можливо, що Україна стане членом Євросоюзу. Не можна сказати, що ми відкидаємо цю можливість», - сказав він.

Л.Ван ден БРАНДЕ дав зрозуміти, що програму «Східне партнерство» не варто розцінювати як ерзац ЄС для України.

«На даний момент ми працюватимемо в рамках програми європейського партнерства, але ми не виключаємо можливість, навіть сподіваємося, що Україна колись стане членом Євросоюзу», - сказав президент Комітету регіонів ЄС.