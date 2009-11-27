Агентство «Кредит-Рейтинг» назвало найбільш прозорі банки в Україні

Найбільш прозорими банками в Україні є АТ «Сведбанк», ВАТ «ВіЕйБі Банк» і ПАТ КБ «ПриватБанк».

Як повідомили УНІАН у прес-службі рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», такі результати проведеного агентством дослідження прозорості 38 найбільших українських банків, що входять до I і II групи за класифікацією Нацбанку України.

Дослідження проводилося за спеціально розробленою агентством методикою шляхом аналізу інформації, розміщеної фінансовими установами на своїх офіційних інтернет-сайтах.

Під час проведення аналізу агентство враховувало якість і повноту розкриття актуальної інформації про власників банку, зв`язані структури і операції з ними, дані про склад і кваліфікацію топ-менеджменту і наглядової ради банків. Крім того, оцінювалася наявність на інтернет-сайтах аудитних річних звітів і регулярної фінансової звітності, а також інформації про кредитні рейтинги, присвоєні банку незалежними рейтинговими агентствами. Також увага приділялася рівню деталізації інформації про банківські продукти і повноті розкриття стратегії розвитку і планів банку.

Дослідження виявило невисокий рівень прозорості банківської системи порівняно з міжнародними стандартами розкриття інформації фінансовими установами. Типовими недоліками є неповне розкриття інформації про власників і зв`язані структури, відсутність на сайтах банків щомісячної фінансової звітності і повної інформації про присвоєні ним кредитні рейтинги. За інформацією "Кредит-Рейтингу", тільки три банки з 38 розкривають свої актуальні плани і стратегію розвитку.