Литвин: стоять поруч кораблі ВМСУ і ЧФ, і на одних платять уп'ятеро більше

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що заробітна плата матроса, офіцера, керівника Військово-морських Сил України повинна зіставлятися абсолютно із зарплатою їх колег по Чорноморському флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції в Севастополі. За його словами, «якщо стоять два кораблі, і на одному зарплата в 5 разів менше, то які б набори не здійснювалися, з яких би регіонів ми не формували ВМС України, думаю, одними закликами до патріотизму ми далеко не заїдемо». На думку В.ЛИТВИНА, потрібно робити так, щоб представнику українських ВМС не було соромно перед своїми колегами». «Вони ж спілкуються. Це політики можуть не спілкуватися, а військові спілкуються», - висловив думку голова ВР і додав: «коли питаєш керівника ВМС, яка у вас зарплата?, він говорить: 6 тисяч. Питаєш: а у командира російського корабля? 36 тисяч. Різниця є». В.ЛИТВИН при цьому підкреслив: «це перше, що треба зробити».