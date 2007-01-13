Однопартійці Черновецького хочуть вдосконалити систему тарифів

Співголова фракції „Блок Леоніда Черновецького” у Київраді Алла ШЛАПАК відзначає необхідність вдосконалення системи нарахування тарифів за опалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про вона сказала ефірі радіо „Київ”.

„Ми завжди сплачували за опалення і влітку, тоді як грілися тільки взимку. Це є не зовсім адекватним. Тому необхідно вдосконалювати систему нарахувань, у тому числі і шляхом встановлення лічильників”, - зазначила А.ШЛАПАК.

Що стосується встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, А.ШЛАПАК нагадала, що 11 січня Міністерство юстиції України виступило з роз’ясненням, що це (встановлення комунальних тарифів) є виключним правом органів місцевого самоврядування, тому розпорядження столичної влади щодо підвищення тарифів у Києві мають законну силу.

За її словами, на сьогодні вже близько 20 тис. киян отримали субсидії. У зв’язку з цим А.ШЛАПАК підкреслила, що після отримання платіжок кількість громадян, які підуть до відділів субсидій, суттєво зросте. Вона також наголосила, що зараз потрібно платити за встановленими тарифами та оформляти субсидії. „В разі, якщо тарифи будуть переглядатися, а вони будуть переглядатися постійно, то всі кошти, які були переплачені, враховуватимуться в майбутні платежі”, - пояснила співголова фракції „Блок Леоніда Черновецького” в Київраді.