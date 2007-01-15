Лесь Подерв’янський зніме український блокбастер «Ваша Галя балувана»
12:34, 15 січня 2007Суспільство
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Зйомки відбуватимуться в Києві і Індії
Відомий художник і поет Лесь Подерв’янський поділився з газетою “Сегодня” найближчими творчими планами: “Рік тому з письменником Жорою Фоміним ми написали кіносценарій і зовсім скоро почнемо зйомки українського блокбастера. Це казка про українську Попелюшку, робоча назва «Ваша Галя балувана». На головну роль плануємо запросити нашу землячку - Мілу Йовович . За попередніми даними, бюджет картини складає кілька мільйонів доларів”. Зйомки відбуватимуться в Києві і Індії. Навесні в Жовтневому палаці відбудеться і театральна прем`єра Леся Подерв’янського спільно з режисером Сергієм Проскурнею.
"Сегодня"
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