«Міський дозор» звинувачує владу у зриві референдуму

Громадський рух «Міський дозор» висуває звинувачення керівництву Харкова у зриві процесу підготовки до референдуму щодо відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер «Міського дозору» Владислав ПРОТАС на прес-конференції, присвяченій підсумкам третього етапу проведення зборів громадян у Харкові, які мали утворити ініціативні групи для збору підписів за референдум.

Лідер громадського руху вважає, що події останніх місяців і діяльність міського голови, а також настрої харків’ян свідчать, що «Міський дозор» мав рацію, розпочавши кампанію за відставку мера М.ДОБКІНА.

У Харкові наприкінці грудня було заплановано провести 98 зборів, сказав В.ПРОТАС, але всі вони, за винятком двох, «були зірвані представниками міської влади». За його словами, безпосередньо цим займалася «спеціально створена група людей». «Близько 20 автобусів з молодиками, студентами та пенсіонерами, яких залучали для створення галасу», - зазначив лідер «Міського дозору», - під’їжджали в момент проведення зборів, вривалися у приміщення і влаштовували безладдя». Схожим способом, сказав він, у середині листопада 2006 р. у Харкові «були зірвані 52 з 53 запланованих зборів», а на початку листопада міськвиконком відмовився реєструвати ініціативні групи, створені у той час на 7 зібраннях.

В.ПРОТАС повідомив, що документи для реєстрації двох утворених 17 і 28 грудня ініціативних груп з 266 та 26 осіб відповідно були подані до міської ради 29 грудня, 10-денний термін, відведений законом для реєстрації, минув 11 січня, але жодної відповіді від влади не надійшло.

«Ні офіційної, ані якоїсь іншої відповіді ми не отримали», - сказав В.ПРОТАС. Він вважає, що «це можна розцінювати як ухилення міської влади від виконання конституційних обов’язків і саботаж референдуму». «Легітимні збори ініціативних груп з проведення референдуму щодо відставки мера відбулися, проте міська влада саботує їх реєстрацію», - заявив В.ПРОТАС.

Він також повідомив, що у зв’язку з цим активісти «Міського дозору» подали до суду 2 позови «за фактом порушення мером Добкіним термінів процедури реєстрації ініціативних груп». Також «за фактами бездіяльності міської влади та протидії референдуму, - сказав лідер громадського руху, - ми звертаємося в прокуратуру, СБУ, профільні комітети Верховної ради, в адміністрацію Президента, а також до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб змусити ДОБКІНА виконувати закон».

В.ПРОТАС зазначив, що більше не планується проведення зібрань. «Ми будемо вимагати, щоб дві ініціативні групи зареєстрували і цим відкрили шлях для збору підписів за референдум», - заявив лідер руху. Він вважає два зібрання, які відбулися 17 та 28 грудня, «повністю легітимними».

«Підтвердженням цьому є протоколи зборів, відеозаписи, велика кількість свідків , і «Дозор» буде добиватися їх реєстрації через судові інстанції різних рівнів, правоохоронні органи», - заявив В.ПРОТАС.