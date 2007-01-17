Найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише вночі у північних, а вдень у східних областях місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу (в Карпатах вдень дощ з мокрим снігом).

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та місцями у північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та у південній частині до 12° тепла, в Карпатах близько 0°.

19-20 січня у зв`язку із впливом активного циклону очікується штормовий вітер 15-20 м/с, 19 січня місцями 25 м/с, в Криму та Приазов`ї до 30 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с.

19 січня - часом дощі, у західних та північних областях з переходом у мокрий сніг, вночі у Карпатах сильні опади, вдень в Криму сильні дощі (вночі у південно-східній частині без опадів). Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на півдні до 11°; в Карпатах вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

20 січня - невеликий сніг, вночі у Криму та Приазов`ї дощ і мокрий сніг (вдень у західних областях без істотних опадів). На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

21-22 січня - часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу (21 січня у південній половині країни, 22 січня у західних, а вдень і в північних областях без опадів).

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 21 січня у східних областях та на півночі Лівобережжя до 6° морозу; вдень 21 січня 3-9° тепла, у південних та західних областях місцями 10-12°, 22 січня 1-7° тепла, в Криму до 10°.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

19-20 січня очікується погіршення погоди. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, 19 січня місцями 25 м/с. 19 січня часом дощ з переходом у мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла. 20 січня невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

21-22 січня - часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу (вдень 22 січня без опадів). Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 21 січня 3-8° тепла, 22 січня 1-6° тепла.