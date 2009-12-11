Кабмін обіцяє МВФ скасувати закон, який так потішив Платіні?

Закон про авансовий перерахунок 9,8 млрд. грн. коштів Національного банку України (НБУ) в державний бюджет планується скасувати.

Це передбачено в проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною і Міжнародним валютним фондом(МВФ), текст якого є в розпорядженні УНІАН.

"... До засідання Ради директорів МВФ ми внесемо до Верховної Ради України законопроект, спрямований на зміцнення загальної структури управління НБУ відповідно до наших зобов`язань за програмою (попередній захід), – сказано в документі. – З прийняттям цього закону буде анульований авансовий перерахунок перевищення доходів Національного банку над його кошторисними видатками у розмірі 9,8 млрд. грн.".

Крім того, уряд України бере на себе зобов’язання сприяти недопущенню в подальшому прийняття законів, які б передбачали внесення до державного бюджету авансових сум за рахунок Національного банку України.

Влада України у законодавчому порядку обіцяє визначити джерела покриття можливого дефіциту кошторису Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Європейської футбольної асоціації Мішель ПЛАТІНІ після рішення УЄФА про те, що Євро-2012 прийматимуть 4 українських міста і фінал пройде в Києві, заявив, що Україна могла бути позбавлена права на організацію Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якби уряд Юлії ТИМОШЕНКО не виділив додаткові кошти для підготовки до турніру.

Зокрема, йшлося про закон, яким встановлюється, що Національний банк України в 2009 році вносить до Держбюджету не менше 9,8 млрд. грн., – той самий, довкола якого ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО вели повномасштабну «канцелярську війну».