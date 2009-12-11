Ліфтом на смерть роздавило 20-річну дівчину

В Ужгороді у технічному ліфті на смерть роздавило 20-річну дівчину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Закарпатській області сьогодні у магазині у ліфті затисло працівницю. На час прибуття бійців МНС дівчина вже була непритомна. За допомогою гідравлічного інструмента рятувальники вивільнили її із пастки і передали медикам. Попри всі намагання лікарів потерпіла померла.

Детальні обставини цієї трагедії з’ясовуються.