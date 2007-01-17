Едуард Прутник: регіонам потрібен телевізійний мегаканал

Обласні державні телерадіоорганізації не повинні бути приватизованими, вони мають стати базою мегаканалу регіональних громад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Севастополі голова Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення Едуард ПРУТНИК.

„Обласні телерадіоорганізації не повинні бути приватизованими. Як суспільне телебачення - це база УТ-1, суспільне радіо - це база Національної радіокомпанії, а ось подібні телерадіоорганізації, як тут, повинні стати базою мегаканалу регіональних громад”, - сказав Е.ПРУТНИК в інтерв’ю Севастопольській державній регіональній телерадіокомпанії.

За словами голови Держтелерадіо України, метою його приїзду в Севастополь є „аналіз проекту будівництва нового приміщення, нового комплексу для ТРК” (державної регіональної ТРК - УНІАН).

Е.ПРУТНИК висловив упевненість, що „буде позитивний висновок, комітет його узгодить”.

Як повідомив керівник Держкомітету, „уже закладені кошти на технічне дооснащення усіх телерадіоорганізацій, які входять до складу Держтелерадіо, і ми цього року бюджет виконаємо і закупимо нове обладнання для Севастопольської телерадіоорганізації”.