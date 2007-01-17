Прощання з Кушнарьовим триватиме до ранку 19 січня

З 20.00 18 січня до 7.00 19 січня у Благовіщенському соборі відбудеться прощання з народним депутатом Євгеном Кушнарьовим.

Поховають Є.Кушнарьова 19 січня о 13.00 на 2-му міському кладовищі на центральній алеї поруч з могилою колишнього губернатора Харківщини Олександра Масельського, повідомляє веб-сайт Харківської міськради.

Комісію з організації похорону очолив міський голова Михайло ДОБКІН. До складу комісії увійшли секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС, голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН, перший заступник міського голови Олександр КРИВЦОВ, колишні керівники міста, почесні громадяни м.Харкова, депутати.

Очікується приїзд до Харкова прем’єр-міністра України, членів Кабінету міністрів, депутатів Верховної Ради України.