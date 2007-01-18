Синоптики прогнозують на Водохреще штормовий вітер і дощі

Внаслідок впливу активного циклону 19 січня – на Водохреще - в Україні очікується штормовий вітер 15-20 м/с, місцями 25 м/с, у Криму та Приазов`ї - до 30 м/с, на високогір`ї Карпат, а вдень і в горах Криму - 40 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, часом йтимуть дощі, у північно-західній частині вдень з мокрим снігом, у західних областях вночі, а в Криму вдень місцями сильні дощі (в Карпатах вночі дуже сильні опади). Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 12° тепла.

20 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях невеликі, у східних областях та Криму помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень в Україні без істотних опадів (лише в Криму невеликий дощ). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині до 5° тепла; вдень 2-7° тепла, у північних та східних областях від 1° морозу до 4° тепла. Вночі в Україні місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

21 січня - без істотних опадів, лише у західних, а вдень і у північних областях часом дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях та в Криму 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині до 14°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

22 січня - без істотних опадів, лише у південній та східній частині невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу (в Карпатах місцями 5-7° морозу), на півдні й на сході країни 0-6° тепла; вдень 1-7° тепла, на крайньому півдні до 10°.

У Києві та області 19 січня очікується штормовий вітер 15-20 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 25 м/с. Часом дощ, наприкінці дня з переходом у мокрий сніг. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

20 січня буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла;

Вдень 21 січня очікується дощ. Вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

22 січня без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.