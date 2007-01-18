Росія збільшить транзит нафти і газу через Україну

Українській стороні вдалося досягти порозуміння з Російською Федерацією щодо збільшення в 2007 році обсягів транзиту газу територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Сімферополі міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

"Відносно збільшення транзиту газу ми досягли порозуміння з нашими російськими партнерами, і транзит газу буде збільшений, - сказав Ю.БОЙКО. - Зараз відпрацьовуються останні деталі на рівні господарюючих суб`єктів". При цьому керівник Мінпаливенерго висловив надію, що найближчим часом "технічна угода буде підписана".

Крім того, міністр повідомив, що РФ має намір збільшити обсяги транзиту нафти. "Ми підписали договори на рівні господарюючих суб`єктів в частині збільшення транзиту нафти приблизно на 10% від рівня 2006 року", - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Ю.БОЙКО перебував із візитом в Москві, де проводив переговори про збільшення обсягів транзиту газу і нафти з керівництвом "Газпрому" і "Транснафти".