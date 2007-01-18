Кримський маньяк мав вогнепальне поранення в голову

Сьогодні співробітники кримської міліції затримали підозрюваного у скоєнні жорстокого вбивства 7-річної дівчинки, тіло якої днями було знайдене в поліетиленовому мішку в каналі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, затриманий виявився молодим чоловіком, який «відчуває маніакальну пристрасть до вбивства".

Як повідомив перший заступник начальника Головного управління - начальник кримінальної міліції Криму Василь ПЛАВЮК, затриманий - непрацюючий місцевий житель, 1980 року народження. За інформацією міліції, раніше цей чоловік дістав вогнепальне поранення в голову, і після "складної операції на головному мозку" став відчувати маніакальну пристрасть до вбивства. "При собі сільський маніяк постійно носив ніж", - повідомляє кримський главк МВС.

Судмедексперти констатували, що смерть дитини наступила від множинних колото-різаних ран у ділянку спини і грудей.

За інформацією ЦГЗ, відтворено обставини скоєного злочину, вилучено речові докази, що викривають злочинця, зокрема, одяг зі слідами крові жертви. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня в скидному каналі села Вишнівка Красноперекопського району Криму в поліетиленовому мішку було знайдено тіло 7-річної дівчинки. За словами матері, 16 січня дівчинка пішла до школи, але додому так і не повернулася.

На тілі дитини було виявлено 27 ножових поранень.