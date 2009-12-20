Організаторку фінансової піраміди засуджено до страти

У Китаї до страти засуджено організаторку фінансової піраміди. Як повідомили представники суду міста Цзіньхуа провінції Чжецзян, 28-річна У Ін також довічно позбавлена політичних прав і всього особистого майна. За їх словами, слідство встановило, що за період з травня 2005 р. по лютий 2007 р. від діяльності У Ін постраждали мінімум 11 осіб, які вклали свої кошти в підприємство, яке нібито займалося інвестиційною діяльністю, наданням позик і оборотом грошових коштів. У свою чергу, жінка гарантувала кредиторам високу процентну ставку по внесках. Всього їй вдалося виручити 773 млн. юанів (112,8 млн. дол.), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Сіньхуа.