Єгипет хоче, щоб німці повернули бюст Нефертіті

Каїр має намір офіційно вимагати у ФРН повернути вивезений на початку ХХ століття з Єгипту бюст цариці Нефертіті.

За словами голови Вищої ради у справах старовини Єгипту Захі ХАВАСА, бюст, чий вік становить близько 3,5 тис. років, було вивезено в Німеччину в 1913 році, повідомляє «Газета.ру».

Минулого тижня З.ХАВАС добився повернення Францією Єгипту п`яти фрагментів надгробних обелісків, які знаходилися в Луврі, з могил фараонів. Тим самим Париж поклав край суперечці, що виникла між Францією і Єгиптом через приналежність стародавніх реліквій.