На завтра синоптики обіцяють дощ і мокрий сніг

Завтра в Україні очікуються невеликі, на Сумщині та Харківщині помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на Лівобережжі слабке налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні місцями тумани, на дорогах, крім Криму, подекуди ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у східній частині та в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла, у східних областях 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 8°; у Криму вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у четвер вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.