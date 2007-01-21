До довічного ув’язнення засуджено чоловіка, який згвалтував і вбив неповнолітню

Апеляційний суд Запорізької області засудив до довічного ув’язнення жителя Куйбишевського району, який згвалтував і вбив неповнолітню дівчинку.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Запорізької обласної прокуратури, подвійний злочин було скоєно в жовтні 2004 року.

"Зіткнувшись в лісосмузі біля с.Гусарка з неповнолітньою місцевою мешканкою, зловмисник напав на дівчинку і згвалтував її, а потім, очевидно, з метою приховування злочину задушив неповнолітню", - повідомили в прес-центрі.