Оксана Забужко презентувала новий роман

Відома українська письменниця Оксана ЗАБУЖКО презентувала свій новий роман “Музей покинутих секретів”.

Як зазначила О.ЗАБУЖКО на прес-конференції в агентстві УНІАН, новий роман - це родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004 року. “Ці 60 років української історії нанизані як на шпульку на історію однієї родини. Члени цієї родини далеко не завжди знають один одного і кожен бачить цю історію зі своєї позиції”, - сказала вона.

“Роман про наші часи. Герої роману - наші сучасники, героїня є тележурналісткою Дариною”, - додала О.ЗАБУЖКО.

Над романом письменниця працювала з 2002 року.

Також О.ЗАБУЖКО повідомила, що історична частина роману присвячена УПА. “Ця частина роману, яка становить менше третини тексту, забрала в мене найбільше часу”, - зізналась письменниця.

За її словами. для того, щоб “виставити належним чином усі історичні декорації”, їй знадобилося багато працювати в архівах, зустрічатися з багатьма учасниками тих подій, зокрема ветеранами УПА.