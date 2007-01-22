Скандал у Харкові: група чиновників захопила співробітника СБУ

Начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ заявив про незаконне затримання співробітника харківського управління СБУ, яке здійснив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією А.МУХАТАЄВА, увечері 20 січня при виконанні службових обов’язків, які не пов’язані з громадянами України, секретарем міськради Г.КЕРНЕСОМ був затриманий та силою утримувався один зі співробітників Управління СБУ в Харківській області. За словами А.МУХАТАЄВА, до цього співробітника було застосовано противоправні дії, пов’язані з його обшуком, особистим оглядом та вилученням особистих речей.

Коментуючи цю подію, А.МУХАТАЄВА підкреслив: «Дії співробітника СБУ не торкалися Геннадія Адольфовича КЕРНЕСА».

Керівник УСБУ висловив упевненість, що «після того як будуть всебічно вивчені всі матеріали, прокуратура надасть належну оцінку діям Геннадія Адольфовича та посадових осіб, які брали участь у цій ситуації".

Як повідомив А.МУХАТАЄВ, крім секретаря міськради, у конфлікті брав участь представник охорони, яка закріплена за Г.КЕРНЕСОМ, - співробітник спеціального підрозділу «Беркут» ГУ МВС України в Харківській області та ряд інших посадових осіб.

Їхні імена начальник Управління СБУ в Харківській області не назвав, повідомляє веб-сайт ОДА.