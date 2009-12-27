Помер творець «рослинної косметики» Ів Роше

У Франції помер підприємець Ів Роше, повідомляє France Info.

Засновник відомої корпорації, що носить його ім`я, помер в Парижі на 80-му році життя, велику частину якого він присвятив виробництву "рослинної косметики". За задумом Роше, його продукція повинна була створюватися з природних інгредієнтів і бути доступною широкому колу споживачів.

Марка Роше була створена в 1959 році, а перші його магазини відкрилися в 1969-у - до цього товари розсилалися поштою. Зараз в компанії прцюють 15 тисяч осіб по всьому світу, підприємства Yves Rocher розташовані в трьох десятках країн, і компанія має обіг в два мільярди євро.

Крім підприємницької діяльності, Роше займався громадською роботою: протягом 46 років, з 1962 року по 2008-й, він обіймав посаду мера в своєму рідному містечку Ля-Гасиллі в Бретані.