У Києві помітно зросла кількість кишенькових крадіжок

Криміногенна ситуація в Києві є контрольованою і не має тенденції до погіршення у порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

У деяких засобах масової інформації з’явилося повідомлення про збільшення кількості злочинів у столиці порівняно з минулим роком на 36,5%. Однак керівництво київської міліції офіційно свідчить, що ця цифра аж ніяк не означає загострення криміногенної ситуації в столиці, зазначається у повідомленні.

Як пояснюють у київській міліції, основні причини збільшення кількості зареєстрованих злочинів полягають у деяких змінах, внесених до законодавства 25 червня 2009 року. А саме – у минулому році для порушення кримінальної справи потрібно було, аби сума збитків, нанесених потерпілому, складала 906,5 грн. Цього року така сума становить лише 60,5 грн.

Так, з липня поточного року злодії, затримані за скоєння кишенькових крадіжок, значно рідше можуть уникнути кримінальної відповідальності. За останні 5 місяців порушено 77 кримінальних справ за фактами кишенькових крадіжок, що у 2,2 рази більше, ніж у першому півріччі, констатують у ГУМВС в місті Києві.

Незважаючи на подібні суттєві зрушення у статистиці, керівництво столичної міліції вкрай позитивно ставиться до вказаних змін у законодавстві, які не дозволять жодному злочинцеві уникнути справедливої кари, йдеться у повідомленні.

Попри підвищене навантаження на працівників міліції з розгляду заяв і повідомлень про злочини, в умовах обмеженого фінансового та матеріально-технічного забезпечення, їм вдалося не допустити зниження ефективності роботи на основних напрямках протидії злочинності. Зокрема, більше, ніж за аналогічний період минулого року, розкрито пограбувань – з 1158 до 1338, крадіжок – з 2605 до 3510, у тому числі з квартир – з 957 до 991.

Керівництво ГУМВС України у місті Києві запевняє громадян, що криміногенна ситуація в столиці є контрольованою і базується не на статистичних даних, а на реальному перебігу подій.