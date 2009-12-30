НБУ сьогодні викине на міжбанк 100 мільйонів доларів

Національний банк України сьогодні вийде на міжбанк з валютною інтервенцією в обсязі 100 млн. дол. за курсом 7,97 грн. за дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як уточнив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків НБУ Сергій КРУГЛИК, курс інтервенції перебуватиме на рівні 7,9748 грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, яке триває, – 8,0215/8,0375 грн./дол., ціна російської валюти знизилася – 0,2658/0,2668 грн./рубль, котирування щодо євро-гривня пішли вниз – 11,4940/11,5220 грн./євро.

У вівторок, 29 грудня, Національний банк України виходив на ринок з купівлею долара за курсом 7,9650 грн./дол.