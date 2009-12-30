Ситуація в аеропорту «Бориспіль» стабілізується, запевняють у Мінтрансі

Ситуація в міжнародному аеропорту «Бориспіль» стабілізується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, у зв’язку зі складними метеорологічними умовами, які призвели до тимчасової зупинки в роботі міжнародного аеропорту «Бориспіль», було зміщено графік прильоту та вильоту повітряних суден. Зокрема, виникли значні затримки з вильотами літаків.

На даний час робота аеропорту «Бориспіль» поступово стабілізується.

Сьогодні з моменту відкриття повітряного руху в аеропорту – з 11.40 до 18.00 службами аеропорту забезпечено 45 вильотів літаків та здійснено 35 посадок.

Станом на 18.00 в накопичувачах аеропорту знаходиться незначна кількість пасажирів, запізнення рейсів яких не перевищує п’яти годин. Водночас через зміни у графіку аероруху в терміналах очікування на реєстрацію перебуває значна кількість пасажирів.

Затримка чартерних рейсів так само зумовлена зсувом графіку.

Очікується, що до 7.00 31 грудня аеропорт «Бориспіль» функціонуватиме в штатному режимі: всі вильоти та посадки здійснюватимуться відповідно до розкладу.

За дорученням першого заступника міністра транспорту та зв’язку України Василя ШЕВЧЕНКА, в аеропорту «Бориспіль» перебуває заступник міністра – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ, який на місці контролює ситуацію щодо нормалізації роботи аеропорту.