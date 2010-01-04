Грошей на вибори цього року ще ніхто не бачив

Витрати на підготовку та проведення президентських виборів профінансовані у 2009 році на 80%, а фінансування на 2010 рік ще не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, на кінець 2009 року витрати на підготовку і проведення виборів були профінансовані у обсязі близько 80% від необхідного. Зокрема, були повністю проплачені витрати з виготовлення виборчої документації, в тому числі виборчих бюлетенів та послуги ЗМІ.

В той же час залишилися недофінансованими витрати з оплати праці членів виборчих комісій. Однак, за словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, це сталося з вини окружних комісій, які вчасно не подали необхідні документи.

«На сьогоднішній день ситуація з фінансуванням виборів не змінилася абсолютно, оскільки ще не почалося фінансування витрат, необхідних для організації підготовки виборів у 2010 році», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Крім того, він повідомив, що можливо завтра ЦВК на своєму засіданні розгляне проект кошторису витрат на підготовку і проведення виборів на 2010 рік.

ЦВК має намір передати цей кошторис до органів виконавчої влади. В той же час М.ОХЕНДОВСЬКИЙ нагадав, що органи державної влади під час свят не працюють, тому ці документи будуть передані тільки після новорічних і різдвяних свят.

Також М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що ЦВК сподівається на ефективну і якнайскорішу реакцію органів державної влади щодо фінансування виборів президента.