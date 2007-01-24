“Вісники” Апокаліпсису пророкують нафту по $150 і відновлення СРСР

Сьогодні у швейцарському Давосі стартує щорічна конференція Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Як пише газета “Комерсант”, попри те, що головною офіційною темою Форуму названо глобальне потепління, найцікавіші дискусії очікуються навколо теми petroeconomic - нафтоекономіки, тобто значного посилення політичного впливу стран-нафтоекспортерів. Росії в цьому світлі приділяється далеко не останнє місце. Експерти навіть вважають, що в майбутньому, у разі значного стрибка цін на нафту, вона може очолити нафтовий альянс, створений з країн колишнього СРСР. Самій Росії Давос-2007 не дуже цікавий.

У рамки дискусій по petroeconomic вкладається і доповідь, яку експерти ВЕФ підготували до форуму-2007. Економісти уявили, що може відбутися найстрашнішого в світі і які наслідки це спричинить. Епідемії, масові безлади або енергетична криза - це лише деякі варіанти з 23-х найбільш ймовірних сценаріїв глобальних криз.

Найпильніше, вочевидь, делегати ВЕФ розглядатимуть сценарій енергетичної кризи, яка, наприклад, може бути ініційована терористичною атакою у Молуккській протоці, через яку тільки Китай отримує чотири п`ятих імпортної нафти. Вибух у протоці кількох танкерів з нафтою призведе до закриття цього маршруту, після чого ціни на нафту підскочать до 150 доларів за баррель.

Країни-експортери енергоресурсів в цій ситуації вважатимуть за краще закрити кран і сформувати альянс під умовною назвою ChavPec - від прізвища президента Венесуели Уго Чавеса і ОПЕК. Будуть також створені блоки з бідних країн Латинської Америки на чолі з Венесуелою і Болівією, з африканських експортерів сировини, і з країн колишнього СРСР на чолі з Росією. Як пише “Комсомольская правда”, першими претендентами на об`єднання з Росією експерти називають Вірменію, Узбекистан і, як не дивно, Грузію. Російські експерти припускають подібний розвиток подій в тому випадку, якщо нафта дійсно подорожчає настільки. "Кран на нафтовій трубі закрив і чекай, поки в цій країні-споживачеві народ повалить керівництво держави. А після перевороту став на його місце проросійського президента, - говорить лідер Міжнародного євразійського руху Олександр Дугін. - І хай Захід і не заїкається про те, що це негуманно. Америка для досягнення своїх геополітичних і інших інтересів нічим не гребує. Навіть вторгненням у чужу країну, наприклад до Іраку".

В результаті, за версією Дугіна, може з`явитися "м`яка форма Радянського Союзу". "Це може бути Євразійський союз, який з 1996 року пропонує президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Конфедерація, де у кожного суб`єкта максимум незалежності. Але рішення щодо великих політичних питань приймає єдиний центр - Москва".

Події можуть розвиватися і за іншими поганими сценаріями. У січні 2008 року Азію атакує новий вірус, куди небезпечніший за нинішній "пташиний грип" H5N1. У 2007 році станеться потужна повінь в Південній Азії, тропічні шторми в Центральній Америці, небувалі морози на північному Сході США.

Всього експерти ВЕФ виділяють 23 різні види ризиків. При цьому тільки в шести сценаріях ймовірність їх настання не збільшилася: не зростає небезпека міжнародної корупції і злочинності, землетрусів, інфекційних захворювань в країнах, що розвиваються. Справи з рештою ризиків, чи то зростання дефіциту поточних операцій США, потепління клімату або міжнародний тероризм, йдуть все гірше.

За матеріалами newsru