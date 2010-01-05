Претендент на ОПЗ хоче будь-що повернути свої 400 мільйонів

ТОВ «Фрунзе Флора» використовуватиме усі можливі правові засоби для повернення йому конкурсної гарантії, внесеної для участі у конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, ТОВ «Фрунзе Флора» звернулося до Господарського суду міста Києва за судовим захистом своїх прав і законних інтересів і зазначає, що особливість відповідного позову полягає в існуванні безумовних підстав для задоволення його вимог.

Проте, наголошується у заяві, замість прийняття до виконання судового рішення Господарського суду Києва від 14 грудня 2009 року, Фонд державного майна його оскаржив і тим самим безпідставно продовжує не виконувати очевидний обов’язок по поверненню суми конкурсної гарантії.

У ТОВ «Фрунзе Флора» сподіваються, що суд не братиме участі у свідомому затягуванні задоволення скарги щодо повернення конкурсної гарантії.

Процес щодо повернення конкурсної гарантії уже перебуває під пильною увагою інвесторів, що працюють або мають намір працювати в Україні, йдеться у заяві. У той час, коли держава гарантує захист прав інвесторів, затримка із поверненням ТОВ «Фрунзе Флора» гарантійних коштів наносить шкоду інвестиційному клімату України, підвищує ступінь ризику бізнесу і стає перешкодою для ефективного залучення інвестицій в Україну. Держава Україна може бути притягнута до відповідальності у міжнародних судових інстанціях, у тому числі за невиконання та затягування розгляду даної суперечки, і вина за це перед державою лежатиме на плечах конкретних посадових осіб.

ТОВ «Фрунзе Флора» підкреслює, що усі учасники процесу особисто нестимуть відповідальність за затягування та перешкоджання здійсненню правосуддя в даному процесі.

Як відомо, 21 вересня 2009 року ТОВ «Фрунзе-Флора» з метою участі у конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» перерахувало на розрахунковий рахунок ФДМУ конкурсну гарантію у розмірі 400 млн. грн.

22 вересня між ФДМУ і ТОВ «Фрунзе-Флора» був укладений договір про умови та порядок повернення конкурсної гарантії, відповідно до якого у разі, якщо ТОВ «Фрунзе-Флора» не буде визнано переможцем конкурсу, ФДМУ зобов’язується повернути конкурсну гарантію в строк не пізніше ніж, три робочих дні з дати проведення конкурсу.

29 вересня за підсумками конкурсу ТОВ «Фрунзе-Флора» не стало переможцем.

Відповідно до наказу ФДМУ про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ОПЗ від 29 вересня, зміст якого був оприлюднений у ЗМІ, було прийнято рішення повернути суму конкурсної гарантії усім учасникам конкурсу, в тому числі і ТОВ «Фрунзе-Флора».

Проте ТОВ «Фрунзе-Флора» не отримало суму конкурсної гарантії, а також відсотки за невиконання грошового зобов’язання і збитки. При цьому іноземному інвестору, який брав участь у конкурсі, вчасно повернуто суму конкурсної гарантії, а відносно українських інвесторів ФДМУ поставився дискримінаційно, зазначають у ТОВ.

«Фрунзе-Флора» звернулося до Господарського суду міста Києва. 14 грудня суд ухвалив рішення, яким зобов’язано ФДМУ повернути ТОВ «Фрунзе-Флора» 400 млн. грн.