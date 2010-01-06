Співробітник банку інсценував крадіжку, щоб прикрити привласнення грошей

На Івано-Франківщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника відділення акціонерного комерційного банку, який минулого року привласнив понад 370 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, з метою уникнення відповідальності співробітник банку інсценував крадіжку із сейфу підконтрольного йому відділення.

Слідчими органами МВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.