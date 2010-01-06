У Тернополі встановили найбільший в Україні вертеп

У Тернополі встановили найбільшу в Україні композицію у вигляді старовинного українського вертепу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ, ширина вертепу становить 34 метри, висота – 18 метрів. Встановлено вертеп у церкві святого апостола Петра Української греко-католицької церкви. «Щороку в цій церкві, якою опікуються монахи ордену францисканців, намагаються зробити вертеп унікальнішим за попередній. Цього разу його висота майже сягає купола», – розповів О.УДИЧ.

У вертепі чимало рухомих фігур, зокрема ангели рубають колоду, віл та ослик кивають головами, крутиться водяний млин, по воді пливе корабель, святий Франциск смикає за мотузку і б’є в дзвін. Також можна побачити опудала лисиці, зайця, кози, сови та орла. Окрім цього, на рівні зросту дітей на передньому плані встановлені клітки з живими кроликами і морськими свинками.

За даними О.УДИЧА, вертеп створювали 10 людей протягом чотирьох днів, стоятиме він в храмі до 15 лютого.