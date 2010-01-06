У Мінекономіки тішаться, що інфляція виявилася нижчою за прогнози

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН зазначає, що інфляція за підсумками 2009 року в розмірі 12,3% виявилася нижчою за прогнози міжнародних експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив у коментарі журналістам.

Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що на початку року МВФ прогнозував інфляцію в 16%, пізніше цей прогноз було скорочено до 13%.

Світовий банк у жовтні прогнозував інфляцію за підсумками 2009 року в 13,8%.

«Експерти до останнього моменту не вірили в здатність уряду забезпечити такий низький рівень інфляції на тлі високих негативних очікувань», - сказав міністр економіки.

Він підкреслив, що низька інфляційна динаміка в 2009 році, порівняно з попередніми роками, стала результатом реалізації чіткої антикризової програми уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні інфляція в грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, із початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.