На міжбанку долар знову перевалив за 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9820/8,0010, до 12:00 ціни зросли до 8,0050/8,0175. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0280/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9825.

У Росії продовжують святкувати Новий рік, у зв`язку з цим торги російською валютою не проводяться.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4290/1,4380.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4390/11,4680, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5060/11,5210. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5190/11,5465.