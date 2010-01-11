Після виборів слід очікувати девальвації гривні?

Після президентських виборів можна очікувати девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив економічний експерт Борис КУШНІРУК.

"Незалежно від того, хто прийде до влади, на нас очікує падіння гривні. При цьому, якщо до влади прийде Партія регіонів, то такий розвиток подій прискориться, оскільки їхній бізнес орієнтований на експорт – це металургія, хімія...», - сказав Б.КУШНІРУК.

За його словами, підприємства даних галузей будуть зацікавлені в девальвації гривні, щоб отримати додатковий прибуток. «Бізнес, орієнтований на експорт, буде зацікавлений у знеціненні гривні», - впевнений Б.КУШНІРУК.

Експерт нагадав, що Міжнародний валютний фонд поки не надає кредити для України, резерви уряду вичерпані, й він більше не має можливості виконувати свої зобов`язання. «Немає іншого способу виконати урядові зобов`язання, як включати друкарський верстат», - вважає Б.КУШНІРУК. Крім того, в уряду є зовнішні зобов`язання, зокрема зобов`язання щодо оплати купленого газу, а також внутрішні – виконання соціальних гарантій, зокрема виплата пенсій.

Б.КУШНІРУК також зазначив, що дострокові парламентські вибори в кращому разі зможуть пройти в Україні влітку або восени 2010 р., й до цього часу триватиме політична боротьба в країні. Крім того, не проводитимуться потрібні економічні реформи. За його словами, західні експерти вже прогнозують другу хвилю кризи в країнах Західної Європи.