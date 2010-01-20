Уряд дозволив вузам фінансувати відрядження студентів

Кабінет міністрів сьогодні на своєму засіданні ухвалив внесену міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ постанову “Про норми відшкодування витрат, пов’язаних з направленням студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів для участі у заходах, що проводяться в Україні та за кордоном”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного студентського союзу.

За наявною інформацією, постановою встановлюються норми, згідно з якими повинні оплачуватися витрати на відрядження студентів. "Відтепер особи, що навчаються, матимуть можливість офіційно брати участь у олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах тощо, а вищі навчальні заклади не боятися перевірок контролюючих органів та планувати кошти для направлення учнів, студентів, аспірантів для участі у заходах за межами ВНЗ", - зазначають у студентській організації.

Президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ пояснює: “Існуючі норми відшкодування витрат на відрядження, затверджені постановою Кабінету міністрів від 23 квітня 1999 р. №663, розповсюджуються лише на працівників вищих навчальних закладів. Особи, які навчаються у навчальних закладах (учні, вихованці, студенти, курсанти, аспіранти тощо) і направляються для участі у масових заходах, не є працівниками вищих навчальних закладів, і юридично заклад не має норм, за якими оплачуються такі витрати".

За його словами, близько двох років тому ВНЗ почали отримувати приписи прокуратури, контрольно-ревізійних управлінь, після чого фактично припинили відряджати студентів. "Тому дане рішення, нарешті, дозволить не лише брати участь у заходах, але й фактично отримати “мобільного” студента, що передбачає Болонський процес”, - зазначив А.ІГНАТОВИЧ.

“Забороною відряджень студентам фактично порушувалась стаття 51 Закону України “Про освіту”. Окрім того, це викликало невдоволення студентів. Вже понад рік через постійні зауваження до документа з боку Міністерства фінансів постанову не ухвалювали. Нарешті, завдяки добрій волі міністра економіки України прийнято позитивне рішення,” – зауважив координатор організації "Студентський захист" Андрій ЧЕРНИХ.