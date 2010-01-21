Українські прикордонники вперше здійснили реадмісію громадянина Польщі

Українські прикордонники вперше з моменту набуття чинності угоди між Україною і ЄС здійснили реадмісію громадянина Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

«З моменту набуття чинності угоди між Україною та Євросоюзом про реадмісію персоналом Луцького прикордонного загону вперше здійснено процедуру передачі громадянина Республіки Польща», – сказав керівник прес-служби Віктора ВИРВА.

Він також розповів, що поляка затримали 17 січня у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» на в’їзді в Україну за спробу незаконного перетину державного кордону.

«Поляк надав прикордонникам частково підроблений паспорт громадянина Польщі», - сказав В.ВИРВА, додавши, що начальник Луцького загону виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно зазначеного громадянина Польщі, однак його було притягнуто до адміністративної відповідальності.

20 січня о 16.00 на виконання Угоди про реадмісію польською стороною згаданого порушника було прийнято.

Довідка УНІАН: угода про реадмісію з Європейським Союзом була укладена 18 червня 2007 року. А з 1 січня 2010 року набула чинності частина угоди щодо реадмісії громадян третіх країн та осіб без громадянства. Щодо реадмісії громадян України та ЄС, котрі порушили законодавство держав-сторін, угода діє вже два роки. Правоохоронні органи держав ЄС повертатимуть в Україну громадян третіх країн та осіб без громадянства лише після того, як нададуть доказові матеріали про те, що особа справді нелегально потрапила на територію ЄС з України. Більш того, тільки після надання згоди уповноваженими органами України на передачу такої особи, її може бути прийнято в порядку реадмісії. Угодою передбачено, що країни ЄС застосовуватимуть усі необхідні заходи, щоб довести, що нелегал потрапив з території України. Компетентні органи України, зокрема МВС, Держприкордонслужба, можуть погодити чи не погодити процедуру реадмісії.