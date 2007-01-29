У Борисполі працює лише одна злітна смуга

Погода не вплинула на обслуговування рейсів у державному міжнародному аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Жуляни» (Київ).

Зокрема, як повідомив кореспонденту УНІАН диспетчер аеродромної служби «Борисполя», поки працює тільки одна смуга, друга тимчасово прикрита й почне працювати о 15 годині, коли буде очищена.

Як зазначили в аеропорту, злітна смуга аеропорту дозволяє обслуговувати рейси й у сильний сніг, і в туман.

За словами чергового «Борисполя», аеропорт працює в нормальному режимі, рейси не затримуються, не зважаючи на те, що працює тільки одна смуга.

Перший заступник генерального директора аеропорту «Жуляни» Олексій ЯКОВЕЦЬ повідомив УНІАН, що ніякі рейси в аеропорту не відмінялися, проте погода вплинула на роботу аеропорту негативно в тому плані, що зросли його витрати через необхідність прибирати сніг. «Несемо додаткові витрати близько 30%», - зазначив він.

Довідка УНІАН. ДМА "Бориспіль" обслуговує понад 60% усіх авіарейсів в Україні.