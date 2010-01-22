Київська влада планує за два тижні очистити місто від снігу та льоду

Київська влада планує за два тижні очистити місто від кучугур снігу та льоду.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при КМДА, враховуючи сьогоднішню ситуацію і можливості відповідних служб.

Доповідаючи про роботу, проведену сьогодні, гендиректор КП “Київавтодор” Георгій ГЛІНСЬКИЙ повідомив, що за один день зі столиці вивезено 1 тис. 580 тонн снігу. Зачистка проводилась в усіх районах міста. До роботи було залучено працівників ДАІ, які перекривали вулиці, щоб працювала техніка, а також допомагали звільняти територію від припаркованих машин. Він зазначив, що ДАІ щодня буде за заявкою “Київавтодору” здійснювати таку ж роботу почергово на тих вулицях, де ще є завали снігу.

“Ми вважаємо, нам потрібно, щоб звільнити титульні вулиці та зупинки від снігу, два тижні часу”, – сказав Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що активну роботу ведуть і працівники районних адміністрацій. Лише за сьогодні ЖЕКи районів отримали додатково близько 300 тонн солі та 439 тонн суміші солі з піском.

У свою чергу, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО доручив забезпечити прибирання снігу у двотижневий термін, а також вже найближчого тижня прибрати з усіх вулиць міста зламані гілки і поламані негодою дерева. Він поінформував, що з 16 млн. грн., які мер доручив терміново виділити на ліквідацію стихії, 8 млн. вже виділено районами, на них закуплено сіль і суміш солі з піском. Решта коштів також має надійти найближчим часом, вона буде використана на зарплату і закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу Г.ГЛІНСЬКИЙ зазначив, що “Київавтодор” використовує кошти транспортного збору на ремонт доріг. На це А.ГОЛУБЧЕНКО відреагував позитивно. “Тільки так зараз можна робити, поки нема бюджету”, – сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО також визнав провину КМДА і керівництва районів за ситуацію, яка склалась у місті на сьогодні. “Ми отримали те, що заслужили”, – сказав він, коментуючи зусилля міської влади для вирішення проблеми снігових завалів. “І в першу чергу це стосується районів. Всюди була “зарублена” робота”, – додав він.

При цьому перший заступник голови КМДА зазначив, що він не знімає відповідальності ні з КМДА, ні з голів районів. “Безумовно, це – прорахунок, і він повинен піти на користь: якщо ми вміємо робити висновки зі своїх помилок, то ми їх маємо зробити і не боятися тут їх визнавати”, – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО, додавши, що очисні роботи у місті мали розпочатися ще у кінці грудня, незважаючи на свята.