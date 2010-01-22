Вінницягаз закликає зупинити "злочинну діяльність" у Нафтогазмережі

Колектив ВАТ «Вінницягаз» закликає керівництво держави, правоохоронні органи і НАК «Нафтогаз України» зупинити «злочинну діяльність окремих посадовців ДП «Нафтогазмережі».

Про це йдеться у прес-релізі Відкритого акціонерного товариства з газопостачання і газифікації «Вінницягаз», переданому УНІАН.

Як наголошується у документі, «керівники міжрайонних відділень посередника в регіоні намагаються рейдерським шляхом заволодіти адміністративними будівлями ВАТ «Вінницягаз», використовуючи криміналітет для залякування людей, а іноді і вдаючись до биття співробітників нашої компанії в районах області».

За інформацією ВАТ «Вінницягаз», в м. Жмеринка 21 січня 2010 року працівники «Нафтогазмереж» «від загроз вдалися до відверто бандитських дій, в результаті яких працівники ВАТ «Вінницягаз» одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, одна людина досі перебуває у лікарні».

Окрім цього, повідомляє «Вінницягаз», на території Гайсинського регіонального управління на одному з відрізків газопроводу невідомими особами було вирізано частину труби, що могло спричинити вибух газу на цій ділянці. За останні два місяці порушень такого роду в області було зафіксоване більше десяти, з несанкціонованими відключеннями, або з пошкодженням мереж, або з втручанням третіх осіб у роботу УГГ.

На неодноразові звернення до місцевих органів влади, міліції і прокуратури на місцях щодо кожного з порушень у всіх районах області не було жодної реакції, відзначає «Вінницягаз». З приводу подій в Гайсині і побиття працівників Жмеринського УГГ направлено звернення підприємства до прокуратури області, Генпрокуратури, СБУ у Вінницькій області, а також на ім’я голови Вінницької ОДА Олександра ДОМБРОВСЬКОГО.

При цьому профспілка ВАТ «Вінницягаз» закликає колег з профспілок усіх ВАТ України, звернутися до влади з вимогою негайного втручання у цю «жахливу ситуацію, коли газівники почали фізично знищувати один одного, а до знищення газової галузі залишається лише крок».

Автори документа «змушені констатувати, що діяльність посадовців «Нафтогазмереж» у Вінницькій області, за узгодженням з першими посадовими особами НАКу, не лише розбалансувала газопостачання регіону, а й може призвести до масових техногенних аварій. Вже зараз зрозуміло, що заради контролю над грошовими потоками і «трубою» у регіоні представники посередника за підтримки криміналітету використовуватимуть найбрудніші методи і силові провокації».

У ВАТ «Вінницягаз» вважають, що «така діяльність не має нічого спільного з декларованими планами Кабінету міністрів, керівників «Нафтогазу України» «навести порядок в газорозподільній галузі».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 10 червня 2009 року видав постанову № 775 “Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж”. Цією постановою Кабмін передав на баланс «Нафтогазмережам» майно державних газорозподільних мереж.

23 грудня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію рішення Кабінету міністрів про передачу дочірньої компанії «Нафтогазу» майна державних газорозподільних мереж.

Крім того, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО опротестував постанову Кабінету міністрів України № 775 про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі».