ЄБРР погіршив свій прогноз щодо падіння ВВП України в 2009 р.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз, порівняно з торішнім жовтневим прогнозом, щодо падіння ВВП України в 2009 році на 0,5% - до 14,5%.

Про це говориться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

На 2010 рік ЄБРР залишив свій прогноз зростання ВВП України без змін, на рівні 3%.

Також рівень зростання економіки України на 3% ЄБРР прогнозує і в 2011 році.

Як повідомлялося, в жовтні 2009 р. ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2009 рік з 10% (травневий прогноз) до 14%. Тоді ЄБРР покращив динаміку зростання ВВП України в 2010 році з 0% до 3%.

Довідка УНІАН. Падіння валового внутрішнього продукту України в I, II і III кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8% і 15,9% відповідно.

Бюджет на 2009 рік було розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

У проекті закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», який подавався Кабінетом міністрів України до парламенту, були закладені наступні прогнозні макропоказники: номінальний ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпи зростання ВВП – 3,76%, інфляція – 9,7%, фонд оплати праці – 331 млрд. грн.