У Криму зіткнулися два легковики та маршрутка: 5 травмованих

П`ятеро людей дістали травми в аварії за участю двох автомобілів і автобуса на трасі Херсон-Керч у Криму.

Як повідомили УНІАН у кримському управлінні МНС, 22 січня в Красноперекопському районі зіткнулися "Москвич" і "ВАЗ". "ВАЗ" відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався в автобус марки "Богдан", який рухався за маршрутом Армянськ – Джанкой.

Постраждали двоє пасажирів автобуса, водій і пасажир “ВАЗа”, водій "Москвича". Одна людина від госпіталізації відмовилася, решту доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.