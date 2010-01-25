Роділлю привезли в пологовий будинок пожежники: швидка застрягла в заметі

У Запорізькій області через перемети роділлю довелося доставляти в пологовий будинок на пожежній машині.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Запорізькій області, надавати допомогу роділлі, до якої через стан дороги не могла проїхати швидка допомога, сьогодні вночі довелося черговому караулу пожежної частини смт Чернігівка.

"25 січня о 4.43 на пункт зв`язку служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового Чернігівської центральної районної лікарні про те, що автомобіль швидкої допомоги не проїхав через перемети в село Могиляни, де в жінки почалися пологи. Черговий караул з охорони смт Чернігівка виїхав на допомогу породіллі і неподалік села побачив карету "швидкої", що застрягла в заметі. Бійці МНС витягли автомобіль зі снігу, але продовжувати рух далі він не міг. Тому медперсонал був пересаджений у пожежний автомобіль підвищеної прохідності, який і поїхав на виклик. роділлю забрали і на ньому відвезли в Чернігівський пологовий будинок", - повідомили в МНС, зазначивши, що в пожежному автомобілі в жінки почалися перейми.

Утім, повідомляє прес-центр ГУ МНС, породіллю вдалося своєчасно доставити в пологовий будинок, де вона благополучно народила дівчинку.

Зараз, за даними медиків, і мама, і дитина почуваються нормально.