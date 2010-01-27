У Криму вибухнув газ у 9-поверхівці

Сьогодні о 13.12 у кримському місті Красноперекопськ у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Калініна, 5, стався вибух газу у двохкімнатній квартирі на п’ятому поверсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті частково зруйновані міжквартирні перегородки та вибиті віконні рами у суміжних квартирах.

Постраждалих немає. Несучі конструкції будівлі не пошкоджені.

Попередня причина вибуху - порушення правил безпеки під час користування газовою плитою.

На місці працюють фахівці МНС, правоохоронних органів і аварійні бригади комунальних служб.