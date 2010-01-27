У Криму вибухнув газ у 9-поверхівці
22:30, 27 січня 2010Суспільство
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Повідомлення з Красноперекопська
Сьогодні о 13.12 у кримському місті Красноперекопськ у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Калініна, 5, стався вибух газу у двохкімнатній квартирі на п’ятому поверсі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті частково зруйновані міжквартирні перегородки та вибиті віконні рами у суміжних квартирах.
Постраждалих немає. Несучі конструкції будівлі не пошкоджені.
Попередня причина вибуху - порушення правил безпеки під час користування газовою плитою.
На місці працюють фахівці МНС, правоохоронних органів і аварійні бригади комунальних служб.
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