Для Ющенка зараз є принциповим дати шанс Суспільному ТБ

В Раді національної оборони та безпеки України узгодили концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА, сьогодні робоча група узгодила остаточну редакцію проекту Рішення РНБОУ «Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення та хід впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні».

«Принциповим сьогодні для Президента України Віктора ЮЩЕНКА є дати черговий шанс для розвитку суспільного телерадіомовлення та цифрового телебачення», - наголосила на початку наради Заступник Глави Секретаріату Президента України Валентина РУДЕНКО.

У свою чергу Перший заступник Секретаря РНБОУ Степан ГАВРИШ наголосив, що підготовка Указу Президента України щодо введення дію Рішення РНБО «Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення та хід впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні» є яскравим прикладом складності та взаємопов’язаності питань розвитку інформаційної сфери. Він зауважив, що інформаційна сфера є найбільш чутливою, оскільки є об’єктом прискіпливої уваги суспільства, адже від прийнятих на офіційному рівні рішень значною мірою залежить майбутній розвиток громадянського суспільства в Україні, зміцнення демократичних засад в Україні.

Узагальнюючи проблеми, які виникли довкола проекту, члени спільної робочої групи наголосили, що всі проблеми так чи інакше стосуються саме аспектів участі громадськості в розробці та прийнятті ключових рішень – у створенні системи суспільного телебачення і радіомовлення, питанні впровадження цифрового мовлення в Україні.