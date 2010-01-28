Уряд відмінив плату за дипломи випускників вузів. Про це УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, метою прийняття постанови Кабінету міністрів України «Про виготовлення випускних документів про освіту» є ліквідація незаконної плати за видачу дипломів та забезпечення осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документами про освіту державного зразка.

«Зазначене рішення стало можливе завдяки добрій волі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, який вніс зазначений проект Постанови КМУ на засіданні уряду 27 січня 2010 року та переконав членів Кабміну прийняти його, тим самим забезпечивши соціальний захист студентської молоді», - заявив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.

«Виготовлення документів про освіту для осіб, що навчалися за кошти державного бюджету, буде здійснюватися МОН на умовах державного замовлення відповідно до Переліку документів про освіту і вчені звання в Україні, затвердженого постановою КМУ України від 12 листопада 1997 р. №1260», – повідомив А.ЧЕРНИХ.

Загальна сума фінансування на 2010 рік на виготовлення випускних документів про освіту становить 81 млн. 945 тис. 500 грн.