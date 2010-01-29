Греко-католицька церква закликає українців не ховатися

Українська Греко-католицька церква закликає виборців прийти на виборчі дільниці 7 лютого та не голосувати проти всіх, а зробити свідомий вибір. При цьому голосування за грошову винагороду чи певні привілеї церква називає гріхом.

Про це заявив глава УГКЦ блаженіший Любомир ГУЗАР на прес-конференції в Києві, роз’яснюючи позицію церкви, викладену у «Зверненні Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного архиєпископства УГКЦ до вірних Української Греко-католицької церкви та людей доброї волі з нагоди другого туру виборів Президента України».

«Нашим бажанням єпископів є звернути увагу духовенства, мирян, членів нашої Церкви, але також і інших людей, які бажають до цього прислухатися, на те, щоб взяти активну участь у виборах Президента. Не ховатися, не голосувати «проти всіх», а радше виразно, розсудливо, розумно, згідно із диктатом свого сумління, обрати когось із двох кандидатів», - заявив глава УГКЦ.

При цьому він підкреслив, що заяви політиків про намір голосувати «проти всіх» чи «проти обох» – це їхня справа, «але ми так не думаємо». «Ми хочемо бачити, що кожен, хто голосує, справді робить вибір. Бо нам здається, що не голосувати або голосувати «проти всіх» - це властиво не є вибір. Це є втеча в певний спосіб, тому ми такої речі не схвалюємо», - підкреслив владика і додав, що люди йдуть на вибори, щоб вибрати, і коли є нагода для цього, всі повинні нею користати. На думку керівництва УГКЦ, навіть голосування у першому турі президентських виборів “проти всіх” було не правильним.

«Ми, хто підписали звернення, вважаємо, що на то ми йдемо на вибори, аби вибрати конкретну особу», - зазначив глава УГКЦ.

«Могти голосувати без примусу, цілком вільно, є великим привілеєм, але рівночасно в державі незалежній, вільній є також святим обов’язком громадянина. Він повинен подбати, щоби могти голосувати свідомо, передумати, перевірити, розглянути, за кого бажає голосувати», - додав він.

Л.ГУЗАР зауважив, що звернення УГКЦ щодо виборів є документом церковного характеру, духовного, а не політичного, і увага у ньому приділена винятково культурі виборів.

«Стосовно Бога і щодо власного сумління ми зобов’язані чесно використати свою можливість вибирати. Гріхом є піддатися підступним задумам керувати нашим вибором за допомогою грошових винагород чи уявних привілеїв», - додав глава УГКЦ.

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