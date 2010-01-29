Більшість спостерігачів з Грузії «стали грузинами» нещодавно?

Більшість громадян Грузії, які хотіли в’їхати в Україну в якості спостерігачів під час першого туру президентських виборів, отримали паспорти цієї країни наприкінці грудня 2009 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

За її словами, до України з 1 по 17 січня цього року заїхало 1800 громадян Грузії, 286 з яких віком від 20 до 40 років і зараз перебувають на території нашої країни.

Крім того, як зазначила Т.КОРНЯКОВА, у Донецьку область в’їхало 310 громадян цієї країни того ж віку. «За оперативними даними, більшість цих громадян отримали паспорти громадянина Грузії наприкінці 2009 року», - сказала вона, зауваживши при цьому, що цю інформацію передано для перевірки до Служби безпеки України.

Водночас, Т.КОРНЯКОВА звернула увагу на той факт, що за інформацією Держприкордонслужби, при перетині українського державного кордону переважна більшість цих громадян не змогла чітко відповісти на запитання про мету приїзду – чи то туризм, чи то спостереження за виборами.

Як зазначила заступник генпрокурора, враховуючи цей факт, вона листом попросила Прикордонну службу України посилити охорону кордону.

Водночас, Т.КОРНЯКОВА зауважила, що три чоловіки – громадяни Грузії, які були затримані співробітниками міліції в Донецькій області, і відрекомендувалися позаштатними кореспондентами газети «Молодогвардієць», як було з’ясовано, в газеті ніколи не працювали.

Як повідомляв УНІАН, напередодні першого туру виборів Президента України, 11 січня 2010 року, ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, й зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Того ж дня ЦВК вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.

22 січня Генеральна прокуратура повідомила, що організувала перевірку реєстрації офіційних спостерігачів від Грузії.