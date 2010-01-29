Співробітники СБУ спалили кілограм амфетаміну

У Полтаві, виконуючи рішення суду в присутності представників засобів масової інформації, співробітники СБУ знищили шляхом спалювання психотропну речовину - "амфетамін", який було вилучено в наркоділків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, сировина завозилася з країн Європи. Співробітники СБУ перекрили канал поставок влітку минулого року. В ході спеціальної операції затримали чоловіка при спробі реалізації 1 кг амфетаміну. Надалі ця речовина мала б розійтися територією Полтавської області та України.

Експерти говорять, що цього обсягу було достатньо для виготовлення 8 тисяч доз психотропного препарату, а приблизна вартість сировини на "чорному ринку" становить близько 80 тисяч американських доларів.

За матеріалами СБУ прокуратурою Полтавської області було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Жовтневий районний суд міста Полтави ухвалив вирок і призначив підсудному міру покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.