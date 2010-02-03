Троє чоловіків намагалися вкрасти металевий міст

У Маріуполі Донецької області троє чоловіків намагалися розібрати на частини і викрасти металевий міст.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в чергову частину Іллічівського райвідділу міліції Маріуполя надійшло повідомлення від голови Талаківської селищної ради про те, що невідомі чоловіки ріжуть пішохідний металевий міст. Він був єдиним шляхом, яким жителі довколишніх будинків могли пройти в іншу частину селища.

Як зазначив начальник Сартанського селищного відділу міліції Сергій ЧЕБАНОВ, міліціонери спільно з нарядом Державної служби охорони затримали на місці злочину трьох молодих людей. З`ясувалося, що двоє з них, 1985 і 1986 рр. народження, були безробітними. За їх словами, саме гострий брак грошей штовхнув на пошуки заробітку. Вони задумали розпиляти міст на кілька частин, а потім здати в пункт прийому металобрухту. Один з хлопців раніше працював електрозварником, тому знайти необхідне обладнання проблеми не склало. Але для остаточного здійснення задуму потрібен був транспорт. Тоді в помічники зловмисники залучили свого 24-річного знайомого з того ж селища, котрий мав перевезти вкрадене на власному автомобілі.

На момент затримання хлопці встигли розібрати частину металевої конструкції і відвезти її на одне з подвір’їв. Здійснити задумане до кінця завадили правоохоронці.

Зараз вирішується питання про порушення стосовно затриманих кримінальної справи за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України - «Крадіжка». Ведеться слідство.