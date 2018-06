Китай 20 років отримуватиме австралійське вугілля

Австралійська гірничодобувна компанія Resourcehouse Ltd. уклала контракт на постачання вугілля для китайської China Power International Development Ltd. За умовами операції, до КНР постачатиметься вугілля в обсязі 33 млн. т на рік ціною 3 млрд дол. протягом 20 років. Договір набуває чинності 2014 р., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

China Power International Development Ltd. є Гонконзьким підрозділом пекінської China Power Investment Corporation, одного з найбільших в КНР постачальників енергії. Компанія належить державі. Вона веде створення, забезпечення і обслуговування електростанцій в 27 провінціях Китаю.