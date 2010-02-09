Іноземні інвестори вважають, що після виборів в Україні ризики виросли

Іноземні інвестори негативно оцінюють ситуацію в Україні, яка склалася після другого туру президентських виборів. Як повідомляє «Радіо Свобода»з посиланням на агентство фінансових новин Bloomberg, вартість українських державних облігацій впала на пів-процента і на стільки ж подешевшала гривня.

На думку банківських стратегів Андреаса КОЛБЕ і Кун ЧАУ, «на даний момент ризики ростуть з огляду на те, що остаточний результат може бути заперечений з наступними можливими юридичними кроками. Тому ми розглядаємо результат цих виборів як дещо негативний для ринків».

Інший впливовий оглядач, нобелівський лауреат з економіки Пол КРУГМАН в інтерв`ю фінансовому телеканалу CNBC нагадав, що «програма кредитування України з боку Міжнародного валютного фонду на суму 16,4 млрд. дол. залишається замороженою, до того ж у глобальних інвесторів дещо зменшується апетит до ризикованих капіталовкладень, тому перспектива чергового раунду політичного поєдинку вельми негативно вплине на українські ринки».