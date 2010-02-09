Партія регіонів завершила мітинг біля будівлі ЦВК
19:06, 09 лютого 2010Суспільство
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Сьогодні приїхало ще 116 автобусів
Партія регіонів завершила мітинг на підтримку свого лідера, кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА на площі Лесі України біля будівлі Центральної виборчої комісії у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, на площі залишилися намети і сцена Партії регіонів. У наметах перебувають кілька десятків людей.
Сьогодні для участі у масових акціях Партії регіонів до Києва з регіонів привезли 116 автобусами 4 тисячі 150 людей. Про це УНІАН повідомили у правоохоронних органах. Зокрема, за даними співрозмовника агентства, станом на 17.00 біля Центральної виборчої комісії перебувало майже 3 тисячі прихильників Партії регіонів.
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