Партія регіонів завершила мітинг біля будівлі ЦВК

Партія регіонів завершила мітинг на підтримку свого лідера, кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА на площі Лесі України біля будівлі Центральної виборчої комісії у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі залишилися намети і сцена Партії регіонів. У наметах перебувають кілька десятків людей.

Сьогодні для участі у масових акціях Партії регіонів до Києва з регіонів привезли 116 автобусами 4 тисячі 150 людей. Про це УНІАН повідомили у правоохоронних органах. Зокрема, за даними співрозмовника агентства, станом на 17.00 біля Центральної виборчої комісії перебувало майже 3 тисячі прихильників Партії регіонів.